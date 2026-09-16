Segnaletica orizzontale, interventi a Fucecchio

È in corso in questi giorni un importante intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale di Fucecchio , realizzato nelle more dell’accordo quadro con una ditta specializzata. I lavori interesseranno progressivamente diverse vie e aree della città, con l’obiettivo di rendere più visibile ed efficace la segnaletica e, di conseguenza, contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza e di circolazione per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Gli interventi sono già partiti in alcune zone del territorio e proseguiranno nei prossimi giorni, secondo un programma che coinvolgerà numerosi tratti stradali. In particolare, venerdì 18 settembre è previsto il ripristino della segnaletica orizzontale nell’intersezione tra via Fucini e via Michelangelo, nell’area retrostante lo stadio comunale. Contestualmente ai lavori sarà modificato anche l’attuale sistema delle precedenze: via Michelangelo avrà la precedenza rispetto a via Fucini, diversamente da quanto avviene attualmente e con l’obiettivo di rendere più fluida e sicura la circolazione. Per questo motivo, soprattutto nei primi giorni successivi all’intervento, si raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare particolare attenzione alla nuova segnaletica e al cambiamento delle precedenze. Nel frattempo, sono già stati completati alcuni interventi di rifacimento delle strisce e della segnaletica orizzontale. I lavori hanno interessato, per fare alcuni esempi, l’area di viale Colombo e dei Seccatoi, via Sottovalle, via Carducci e via Dante.