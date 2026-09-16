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Dal territorio/
Truffe via sms, l’allarme di Plures Alia
16 settembre 2026 | 17:42
Messaggi fraudolenti invitano gli utenti a cliccare su un link: l’azienda invita a prestare attenzione
Sono stati segnalati alcuni tentativi di truffa via sms nei territori serviti da Plures Alia.
Si tratta di messaggi fraudolenti, estranei all’azienda, che invitano i destinatari a cliccare su un link. Plures Alia invita quindi i cittadini a prestare attenzione e a non aprire collegamenti contenuti in comunicazioni sospette.
L’azienda ha diffuso le indicazioni utili per riconoscere i messaggi fraudolenti e prevenire possibili raggiri, sottolineando che queste comunicazioni non provengono dai propri canali ufficiali.