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Truffe via sms, l’allarme di Plures Alia

16 settembre 2026 | 17:42
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di Redazione

Redazione

Truffe via sms, l’allarme di Plures Alia

Messaggi fraudolenti invitano gli utenti a cliccare su un link: l’azienda invita a prestare attenzione

Sono stati segnalati alcuni tentativi di truffa via sms nei territori serviti da Plures Alia.

Si tratta di messaggi fraudolenti, estranei all’azienda, che invitano i destinatari a cliccare su un link. Plures Alia invita quindi i cittadini a prestare attenzione e a non aprire collegamenti contenuti in comunicazioni sospette.

L’azienda ha diffuso le indicazioni utili per riconoscere i messaggi fraudolenti e prevenire possibili raggiri, sottolineando che queste comunicazioni non provengono dai propri canali ufficiali.