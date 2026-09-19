Cambio in consiglio comunale a Montopoli, esce Vanessa Di Vito (Idee in Comune)

Vanessa Di Vito, che a breve presenterà le proprie dimissioni per consentire la surroga, commenta così il suo percorso: “Una bella esperienza per me, molto costruttiva e altrettanto faticosa”. Una frase che racconta la verità dell’impegno civico: entusiasmo, crescita, ma anche la fatica di un ruolo che richiede presenza costante e disponibilità. Nel comune di Montopoli infatti, diversamente da quanto accade in altri territori, le commissioni consiliari sono chiuse ai soli consiglieri. “In realtà la norma non vieta affatto l’apertura delle commissioni a membri esterni: la legge lascia ai comuni la possibilità di decidere tramite regolamento se includere figure designate dai gruppi politici, esperti o cittadini – continua Salvadori. – La scelta di mantenerle chiuse è quindi una decisione del comune, non un vincolo normativo. E questa impostazione produce un evidente squilibrio: chi ha un solo rappresentante, come Idee in Comune, deve garantire la presenza in tutte le commissioni, mentre la maggioranza può suddividere gli incarichi tra numerosi consiglieri. A ciò si aggiunge una gestione degli orari delle commissioni e degli impegni consiliari operata in questa legislatura a guida Vanni, spesso fissati al mattino o nel primo pomeriggio, rendendo di fatto impossibile la partecipazione per chi svolge un’attività lavorativa. Una modalità che finisce per penalizzare il pluralismo delle idee e la rappresentanza democratica”.