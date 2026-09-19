Nuove telecamere in centro, via libera dalla Prefettura

Quello del comune rientra infatti fra i 17 progetti di altrettante amministrazioni in tutta la provincia fiorentina che sono stati preliminarmente approvati nella riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi proprio ieri e presieduta dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino . “Con questa implementazione del sistema attuale viene predisposta la lettura automatica delle targhe degli autoveicoli, così da garantire il monitoraggio in maniera costante e continuamente degli accessi e delle uscite dal territorio comunale, fornendo una collaborazione quanto più ampia alle richieste delle forze dell’ordine – fanno sapere dall’amministrazione comunale. – Le telecamere, inoltre, consentiranno un controllo automatico per quanto riguarda revisione e copertura assicurativa dei mezzi, così da comminare eventuali sanzioni o altri provvedimenti. Oltre, ovviamente, a controllare ciò che accade nelle aree interessate”.

La aree scelte sono: piazza XX Settembre (2 telecamere), parcheggio piazza Giovanni Paolo II (2 telecamere), via Pistoiese (3), strada provinciale 11 (3), via Bonaparte (1), via Cesare Battisti (2). L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle misure di attuazione dei Patti per la sicurezza urbana e delle politiche di sicurezza integrata promosse dal Ministero dell’Interno, finalizzate a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa attraverso l’impiego di tecnologie a supporto dell’azione delle Forze di polizia. In tutta l’area fiorentina i progetti da inviare al Ministero per il discernimento sui finanziamenti, prevedono complessivamente l’installazione di 175 telecamere in 17 comuni, di cui 60 telecamere di contesto, 23 telecamere di osservazione, 92 per la lettura targhe. Le relative istanze saranno ora trasmesse al Ministero dell’Interno secondo le procedure previste dal decreto interministeriale del 22 aprile 2026, ai fini della successiva valutazione per l’assegnazione delle risorse statali. Gli occhi elettronici saranno disposti per creare dei veri e propri varchi d’ingresso e di uscita sulle direttrici appena citate, mentre nelle due piazze le telecamere serviranno per coprire le aree interessate. “La sicurezza dei cittadini – sottolinea la sindaca Emma Donnini – è una priorità per la nostra amministrazione. Con questo progetto vogliamo rafforzare concretamente la videosorveglianza, coprendo con nuove telecamere alcuni punti strategici della città e delle principali vie di accesso. È un investimento importante, che ci permetterà anche di offrire un supporto ancora più efficace alle forze dell’ordine. Le telecamere non sono la soluzione a ogni problema, ma rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione e contrasto all’illegalità e rispondono alle richieste che arrivano dai cittadini e dalle attività commerciali”.