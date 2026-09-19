Piano strutturale, il consiglio vota una deroga alla legge regionale per lo spostamento di volumi

Il piano strutturale è stato al centro dell’ultimo consiglio comunale di Montopoli in Val d’Arno. Sono state votate le controdeduzioni alle osservazioni presentate da enti preposti e privati pervenute nei 60 giorni di deposito del piano strutturale. In totale sono stati presentati 64 tra contributi e osservazioni di cui 13 contributi e pareri di autorità ed enti pubblici e 48 da parte di soggetti privati.

Nello specifico 19 sono generiche e riguardano tutto il territorio mentre 15 la frazione di Capanne, 15 San Romano, 2 Marti, 2 Casteldelbosco e 7 Montopoli. Infine 20 sono stati classificati come non pertinenti, 5 sono stati parzialmente accolti, 25 sono state accolte a condizione del parere favorevole della paesaggistica, 7 osservazioni non pertinenti saranno trattate con lo strumento della copianificazione della Regione, sono 4 quelle accolte che necessitano la riadozione e 5 non sono state accolte.

“Un ringraziamento va agli uffici comunali per il lavoro svolto, all’architetto Graziano Massetani e alla commissione Affari del territorio e al suo presidente Fabiano Bertelli – ha commentato la sindaca Linda Vanni -. In commissione ogni osservazione è stata approfondita alla presenza dei tecnici, un metodo che ha permesso a ogni componente di essere consapevole e preparato su ogni aspetto. Metodo che ha portato ad approvare con il voto favorevole di tutti i consiglieri, con una sola astensione, la delibera che raccoglieva tutte le osservazioni”.