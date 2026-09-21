Puliamo il Mondo 2026: oltre 100 volontari in azione per prendersi cura di Fucecchio

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2026 di Puliamo il Mondo, la storica iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente che, anche quest’anno, ha coinvolto il comune di Fucecchio in una giornata dedicata alla tutela del territorio e alla cittadinanza attiva.

Sono stati oltre 100 i volontari e le volontarie che, armati di guanti, sacchi e tanta voglia di fare, hanno contribuito alla pulizia di parchi, strade, aree verdi e spazi pubblici della città, offrendo un concreto esempio di attenzione verso l’ambiente e di responsabilità collettiva.

Le due giornate sono state rese possibili grazie alla preziosa collaborazione di numerose realtà del territorio: associazioni, contrade, istituti scolastici, società sportive e tanti cittadini e cittadine che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura della comunità, affiancando Legambiente e l’amministrazione comunale in un’iniziativa che unisce sostenibilità, educazione e partecipazione.

I veri protagonisti dell’edizione 2026 sono stati soprattutto i bambini e le bambine, che hanno preso parte alle attività con entusiasmo, curiosità e grande senso civico. La loro presenza ha rappresentato il valore più significativo della manifestazione, dimostrando quanto l’educazione ambientale possa trasformarsi in un’esperienza concreta e condivisa, capace di lasciare un segno positivo nelle nuove generazioni.

“La cosa più bella di questa esperienza è stato il coinvolgimento di tanti bambini e bambine e la consapevolezza che sia fondamentale trasmettere alle giovani generazioni l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente – sottolinea l’assessora all’Ambiente Sabrina Mazzei –. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a dare un segnale importante. Continueremo a coinvolgere sempre di più i bambini, nelle scuole e attraverso le associazioni, perché loro rappresentano il futuro”.