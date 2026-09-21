San Miniato, riparte il “gruppo genitori” della Diocesi

Il Gruppo Genitori è un percorso specifico per genitori, con figli di ogni fascia d’età, che desiderano, attraverso il confronto con il gruppo di pari e la stretta supervisione di esperti, migliorare e potenziare la relazione con i propri figli. Nel gruppo sarà possibile affrontare ed approfondire argomenti di interesse, ma soprattutto condividere, senza giudizio, le fatiche e le difficoltà che ogni genitore incontra nel proprio compito educativo. Il dialogo ed il confronto con altri genitori risulta spesso di grande aiuto per affrontare problemi ed acquisire conoscenze, soprattutto emotive, per migliorare la relazione con i propri figli. Il percorso si compone di circa 8 incontri e sarà guidato dalla dott.ssa Monica Ferri, psicoterapeuta e psicoanalista esperta nella conduzioni di gruppi la quale si avvarrà, a seconda dell’argomento trattato, di altri esperti dell’equipe del Consultorio.