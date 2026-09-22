Giochi inclusivi e un nuovo parco, nel nome della piccola Ludovica

Un parco, un luogo di gioco e di spensieratezza, per tenere viva la memoria della piccola Ludovica Floris, piccola residente a Montopoli spentasi lo scorso gennaio ad appena 3 anni e mezzo, a causa di un tumore. Questo l’impegno che in questi giorni corre sui social e sulla piattaforma online Gofundme.com, dove la mamma Carolina Zuccon ed il padre della piccola Paolo hanno lanciato una raccolta fondi per finanziare l’acquisto di una serie di giochi che saranno presto parte integrante di un nuovo parco inclusivo di San Romano.

“Ludovica era una bambina speciale, amata immensamente dalla sua famiglia e da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. La sua vita è stata troppo breve e la sua perdita ha lasciato un vuoto impossibile da descrivere – raccontano i genitori. – Per questo abbiamo deciso di trasformare il dolore in un gesto d’amore e di memoria. Il nostro desiderio è contribuire alla realizzazione di una nuova area giochi all’interno di un parco del nostro Comune, dedicata alla memoria di Ludovica. Vorremmo che quel luogo diventasse uno spazio pieno di vita, risate e bambini che giocano. Un posto in cui il suo ricordo possa continuare a vivere attraverso qualcosa di bello, capace di regalare felicità ad altri bambini e alle loro famiglie”.

Un progetto, quello del parco giochi, che da tempo era nei desideri dell’amministrazione comunale, e che dovrebbe sorgere nel giardino adiacente a via del Mulinaccio. Una riqualificazione da oltre 6mila metri quadri nel cuore della frazione e a pochi passi dalla stazione ferroviaria, che ha già ottenuto un cofinanziamento di 92 mila euro sui quasi 160 mila previsti da quadro economico di progetto. Una zona verde collegata a piazza Giovanni Paolo II, al centro giovani e al Bosco dei Frati, dove attualmente sono presenti soltanto sedute e panchine. Un’area ludica, accessibile e inclusiva per i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi, oltre all’allestimento di uno spazio a carattere sportivo con l’installazione di attrezzature per il fitness. Luogo che prenderà il nome proprio di quella bambina che non ha avuto il tempo di vederlo realizzato. Intanto all’appello a donare la comunità ha risposto immediatamente con gran slancio, con quasi 3mila euro già raccolti.

“I fondi raccolti saranno destinati esclusivamente alla realizzazione e all’allestimento dei giochi e delle strutture previste per il progetto – dicono dalla famiglia della piccola. – Ogni donazione, anche piccola, ci aiuterà a trasformare questo desiderio in realtà. Non possiamo riportare Ludovica da noi, ma possiamo fare in modo che il suo sorriso continui a vivere nei sorrisi di tanti bambini. Questo è il nostro modo di ricordarla. Questo è il nostro modo di continuare ad amarla. Per Ludovica. Per tutti i bambini”.