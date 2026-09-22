“Il ponte rivive”, a Ponte a Cappiano un fine settimana rinascimentale

L’evento ha riportato alla luce la principale fonte di reddito dell’epoca: la pesca all’interno del Padule. I suoni, i colori e le atmosfere del tempo hanno interamente animato le vie del paese, offrendo ai numerosi visitatori un vero e proprio viaggio nel tempo. All’interno di questa cornice, l’abito storico ha svolto un ruolo filologico e visivo fondamentale, dimostrandosi il vero trait d’union tra la sensibilità moderna e la realtà del Cinquecento. La presenza di oltre 150 figuranti ha permesso di ricostruire visivamente la rigida gerarchia sociale dell’epoca medicea. Grazie anche alla preziosa collaborazione dell’associazione Scannagallo, che ha fornito armi e monture militari fedelmente ricostruite, il rigore storico degli abiti ha conferito solennità e credibilità scientifica all’intera manifestazione. Per i figuranti stessi, indossare un abito ricostruito secondo i dettami del XVI secolo non è stato un semplice “mascherarsi”, ma un atto di immedesimazione che ha permesso di restituire dignità e rispetto alla memoria dei personaggi interpretati.