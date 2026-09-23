Riorganizzazione del porta a porta a Castelfranco, Geofor rimanda al 2028. Mini: “Inaccettabile”

“È dall’inizio del mandato – spiega il primo cittadino Fabio Mini – che chiediamo di progettare il passaggio dal porta a porta ai cassonetti stradali. Prima ci hanno fatto un progetto parziale sul centro storico che non avevamo richiesto, adesso ci dicono che forse valuteranno la possibilità per il 2028-2029 se a Rete Ambiente e ad Ato sta bene. Qui credo che si prenda in giro e si leda il diritto di scelta di raccolta dei rifiuti di un ente. Sono convinto – continua Mini – sia necessario, informare tutti cittadini di quanto sta accadendo, perché si rendano conto che il problema non è in comune, ma risiede nell’azienda Geofor, che invece di essere al servizio del cittadino continua a rispondere a logiche politiche e occupazionali di parte. Sono assolutamente convinto che la raccolta differenziata la si possa fare bene spendendo meno e quindi facendo risparmiare i cittadini sulla tari, ma Geofor questo non lo vuole evidentemente. Sicuramente il costo del servizio diminuirebbe per vari motivi a cominciare dalla manodopera, Geofor sta facendo una battaglia di retroguardia sulle tasche dei cittadini di Castelfranco di Sotto e questo non è rispettoso e non è accettabile, perché alla fine l’azienda eroga un servizio e i cittadini attraverso i comuni sono i clienti. Non si può pensare – conclude Mini – di imporre al cliente costi senza avere ottimizzato il servizio. Noi però continueremo la nostra battaglia e alla fine il porta a porta lo supereremo”.