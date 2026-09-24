Emanuele Taverni eletto coordinatore della Consulta territoriale di San Miniato

È Emanuele Taverni il nuovo coordinatore della Consulta territoriale di San Miniato. La sua elezione è avvenuta nella serata di martedì 22 settembre, al Circolo Cheli, alla presenza di circa 30 persone in rappresentanza delle associazioni del territorio. Sono stati 9 i votanti, tra 8 associazioni e un partito, che hanno partecipato all’elezione.

Taverni, 31 anni, impiegato in un’azienda nel mondo del lusso, era stato candidato dal Comitato Manifestazioni Popolari ed è da molti anni attivo nel tessuto associativo sanminiatese, con una presenza costante nelle realtà e nelle iniziative che animano la vita della comunità.

“Il Centro Storico sta attraversando un momento difficile, ma proprio per questo ho scelto di mettermi in gioco – dichiara Emanuele Taverni – La Consulta non voglio farla da solo: vorrei che diventasse uno spazio realmente partecipato, capace di mettere insieme associazioni, residenti, attività e tutte le persone che hanno a cuore San Miniato. L’obiettivo è lavorare insieme, partendo anche dalle piccole cose, con proposte concrete e risultati tangibili”.