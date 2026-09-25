Interruzione idrica fra San Miniato e Montopoli il 28

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo con un’autobotte posizionata in piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 29 settembre, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.