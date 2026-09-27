Lavori in piazza Duomo, dagli scavi alcuni reperti

Compito che spetterà ad archeologi e Soprintendenza ma che, come assicurano anche dall’amministrazione, non avrà ripercussioni sull’iter già avviato che porterà ad iniziare i lavori nel corso del mese di ottobre. “La riqualificazione di piazza Duomo prosegue secondo il percorso previsto e si avvia verso una nuova fase. Nel frattempo, nell’ambito delle attività preliminari all’intervento, sono emersi elementi in fase di approfondimento – fanno sapere dal comune. – Gli scavi attualmente in corso vengono effettuati sulla base del progetto e dei piani approvati dalla Soprintendenza, secondo le procedure previste per un’area di particolare rilevanza storica e culturale come quella di piazza Duomo. Le attività di scavo dovrebbero concludersi a breve. Al momento non sono ancora disponibili gli esiti degli approfondimenti archeologici e, pertanto, non è possibile fornire indicazioni precise sulla natura, sulla datazione o sull’eventuale rilevanza dei reperti individuati. L’Amministrazione comunale provvederà a comunicare gli esiti degli approfondimenti archeologici non appena saranno disponibili. Parallelamente, si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della piazza. Sono state presentate circa 140 offerte, a conferma dell’interesse suscitato dall’intervento. Le procedure di valutazione sono in corso e l’istruttoria terminerà con l’aggiudicazione che avverrà entro il mese di ottobre come da cronoprogramma. L’Amministrazione comunale sta seguendo entrambe le fasi con attenzione, mantenendo il necessario coordinamento con la Soprintendenza e con tutti gli enti coinvolti. L’obiettivo resta quello di procedere con la riqualificazione di piazza Duomo nel rispetto del progetto approvato, ma anche con la massima attenzione verso le eventuali testimonianze della storia della città che dovessero emergere durante le attività”.