Linda Caponi e Papo#9 sono Leoni Rampanti 2026: venerdì cerimonia al teatro Pacini

Sono due i vincitori della 23esima edizione del premio “Leone Rampante”, il maggior riconoscimento concesso dalla Città di Fucecchio, che dal 2004 – su idea dell’allora assessore alla cultura Riccardo Cardellicchio – premia ogni anno i cittadini e le realtà associative che si sono particolarmente distinti, dando lustro al nome di Fucecchio.

A ricevere il premio saranno la nuotatrice fucecchiese Linda Caponi e la Papo#9 Aps: il consiglio comunale ha infatti deliberato in tal senso, nella seduta di giovedì 24 settembre, mentre la cerimonia di assegnazione è in calendario per venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il teatro Pacini, in piazza Montanelli.

Le motivazioni del premio sono legate ai diversi traguardi raggiunti dall’atleta fucecchiese e dall’associazione fondata in memoria del giovane Filippo Papini. Per quanto riguarda Linda Caponi, poche settimane fa bronzo europeo in acque libere, si legge che verrà insignita col Leone Rampante “per i prestigiosi risultati conseguiti nel corso della sua carriera, tra i quali spiccano due medaglie di bronzo ai Campionati Europei di Roma 2022 nella staffetta 4×200 metri mista e il bronzo europeo nella 10 km in acque libere a Parigi 2026. Nel suo palmarès figurano inoltre tre medaglie ai Giochi del Mediterraneo: il bronzo nei 200 metri stile libero e l’oro nella staffetta 4×200 metri stile libero conquistati a Tarragona nel 2018 e l’argento nella staffetta 4×200 metri stile libero ottenuto a Orano nel 2022. Atleta del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver militato nella società TNT, ha rappresentato ai massimi livelli lo sport italiano, contribuendo con i propri risultati a dare prestigio alla città di Fucecchio”.

Passando a Papo#9, invece, le motivazioni recitano: “per aver promosso, attraverso la disciplina sportiva del futsal, valori quali il rispetto, l’amicizia e la socialità, contribuendo alla crescita di una comunità giovanile sensibile, solidale e attenta alle tematiche sociali, trasformando il ricordo di Filippo Papini, prematuramente scomparso, in un’esperienza di sport e aggregazione che, in soli cinque anni, è diventata un punto di riferimento per molti giovani di Fucecchio. I risultati raggiunti a livello regionale e nazionale – grazie all’impegno della famiglia Papini e dello staff – hanno inoltre contribuito a dare lustro alla città, consolidando il ruolo dell’associazione nel tessuto sociale cittadino”.