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Fucecchio, auditorium pieno per il corso Anutel sul Canone Unico
Settanta partecipanti da diversi enti locali all’incontro di aggiornamento
Auditorium al completo a La Tinaia di Parco Corsini per il corso di formazione promosso da Anutel sul Canone Unico Patrimoniale e sul Canone Mercatale, aggiornato al 2026.
L’incontro, gratuito per gli iscritti, ha riunito 70 partecipanti provenienti da numerosi enti locali, anche fuori dalla Toscana. Ad aprire i lavori sono stati i saluti della sindaca Emma Donnini e di Alessio Ammannati, responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Fucecchio e componente del Consiglio Generale di Anutel.
Relatore del seminario Alessandro Merciari, responsabile dell’Area Legale di Spezia Risorse e docente Anutel, che ha approfondito le novità normative e giurisprudenziali sul Canone Unico, con un focus sulla recente pronuncia della Corte di Cassazione, sulle modifiche introdotte dal Decreto Legge 19/2026 e sulle questioni ancora aperte relative al canone mercatale.
L’appuntamento ha rappresentato un momento di aggiornamento e confronto per gli operatori degli enti locali, confermando Fucecchio come sede di iniziative formative rivolte al settore pubblico.