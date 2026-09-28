Fucecchio, auditorium pieno per il corso Anutel sul Canone Unico

L’incontro, gratuito per gli iscritti, ha riunito 70 partecipanti provenienti da numerosi enti locali, anche fuori dalla Toscana. Ad aprire i lavori sono stati i saluti della sindaca Emma Donnini e di Alessio Ammannati, responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Fucecchio e componente del Consiglio Generale di Anutel.