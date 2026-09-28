Logo
Anutel
auditorium la tinaia
canone mercatale
canone unico
Fucecchio
Alessio Ammannati
Emma Donnini

tributi e comuni

|
Dal territorio
/
Eventi
/

Fucecchio, auditorium pieno per il corso Anutel sul Canone Unico

28 settembre 2026 | 12:18
Share0
di Redazione

Redazione

Fucecchio, auditorium pieno per il corso Anutel sul Canone Unico

Settanta partecipanti da diversi enti locali all’incontro di aggiornamento

Auditorium al completo a La Tinaia di Parco Corsini per il corso di formazione promosso da Anutel sul Canone Unico Patrimoniale e sul Canone Mercatale, aggiornato al 2026.

L’incontro, gratuito per gli iscritti, ha riunito 70 partecipanti provenienti da numerosi enti locali, anche fuori dalla Toscana. Ad aprire i lavori sono stati i saluti della sindaca Emma Donnini e di Alessio Ammannati, responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Fucecchio e componente del Consiglio Generale di Anutel.

Relatore del seminario Alessandro Merciari, responsabile dell’Area Legale di Spezia Risorse e docente Anutel, che ha approfondito le novità normative e giurisprudenziali sul Canone Unico, con un focus sulla recente pronuncia della Corte di Cassazione, sulle modifiche introdotte dal Decreto Legge 19/2026 e sulle questioni ancora aperte relative al canone mercatale.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di aggiornamento e confronto per gli operatori degli enti locali, confermando Fucecchio come sede di iniziative formative rivolte al settore pubblico.