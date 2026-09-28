Lavori in arrivo sul ponte fra Castelfranco e Montopoli

Il leggero restringimento di carreggiata sul ponte sull’Arno che collega Castelfranco di Sotto con il comune di Montopoli in Valdarno, è dovuto ad alcuni lavori che la provincia di Pisa dovrà eseguire sulla base della struttura. Si tratta di interventi che richiederanno tempo per lo studio, la progettazione e l’esecuzione e, a detta della provincia, presumibilmente prima di un anno mezzo i lavori non arriveranno a conclusione. Il leggero restringimento di carreggiata è dovuto esclusivamente a questo e non ad altri fattori.

“Il ponte è di competenza strettamente provinciale e i comuni non hanno nessuna competenza nella manutenzione e nei lavori che verranno eseguiti” spiega infatti il sindaco di Castelfranco, Fabio Mini. “La provincia ci ha comunicato – continua Mini – che intende fare un intervento strutturale sul ponte e noi abbiamo preso atto della situazione. Il lavoro richiederà tempo perché è impegnativo e non può essere svolto in poche settimane. Abbiamo concordato con la provincia stessa di non chiudere il ponte e di non mettere sensi unici alternati, garantendo in questo modo il doppio senso di marcia, limitandoci a un piccolo restringimento della carreggiata per non creare disagi agli automobilisti. A tutt’oggi è possibile transitare in doppio senso di marcia su tutto il ponte, basta andare un po’ più piano e prestare attenzione ai veicoli che sopraggiungono in senso contrario”.