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San Miniato Basso, chiude lo sportello Anagrafe: servizi spostati a Ponte a Egola
Dal 5 al 9 ottobre lavori nei locali di via Aporti. Regolare l’attività dello Stato Civile
Il front-office URP-Anagrafe di San Miniato Basso resterà chiuso dal 5 al 9 ottobre per alcuni lavori di adeguamento dei locali di via Aporti, finalizzati anche a ridurre il disagio acustico agli sportelli.
Per tutta la settimana i servizi saranno trasferiti allo sportello di Ponte a Egola, in via Ferrari, dove sarà disponibile una postazione aggiuntiva. Qui sarà possibile richiedere anche CIE, certificati, atti notori, dichiarazioni di residenza, concessioni cimiteriali e Acqua Card.
Resteranno invece regolarmente attivi a San Miniato Basso l’ufficio di Stato Civile e le attività di back-office senza contatto con il pubblico.
Lo sportello di Ponte a Egola sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con apertura anche martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30. Confermata anche l’apertura del venerdì, dalle 9 alle 13, presso il Municipio di San Miniato.
Da lunedì 12 ottobre, salvo imprevisti, torneranno gli orari ordinari.