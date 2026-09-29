Comitato per la prossimità delle cure fra le Asl, incontro a Casteldelbosco

Sono ben 870 le firme raccolte dal Comitato per la prossimità delle cure a Montopoli, il gruppo di lavoro nato per chiedere un accordo che metta fine ai disagi dei residenti nei comuni e nelle frazioni (nel caso montopolese Casteldelbosco, Capanne e Marti) in prossimità del confine fra Asl Toscana Centro ed Asl Toscana Nord Ovest. Per fare il punto della situazione, anche in merito alle relazioni che in parallelo sono in corso con (e fra) le istituzioni, è indetta una riunione domani, 30 settembre, al Circolo Endas di Casteldelbosco. Fra i punti da discutere anche la raccolta di nuove testimonianze dei molti disagi denunciati dai residenti. Ci sarà tempo anche per domande e risposte con i cittadini. Parteciperà al confronto anche Andrea Marino, assessore e segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico. L’invito è formalmente esteso a tutte le forze politiche del territorio dei comuni di Montopoli, Castelfranco e San Miniato.