Fucecchio: nuova gestione della sosta a pagamento: meno stalli, più tecnologia e soste brevi gratuite

L’amministrazione comunale di Fucecchio ha approvato gli indirizzi per il nuovo affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, avviando il percorso che porterà alla pubblicazione di una nuova gara. Contestualmente, la giunta guidata dalla sindaca Emma Donnini ha preso atto del differimento della scadenza dell’attuale concessione al 4 febbraio 2027, così da garantire la continuità del servizio durante la fase di transizione.

Tra gli obiettivi principali del nuovo progetto c’è la riduzione e redistribuzione degli stalli a pagamento, che saranno circa 300 e concentrati prevalentemente nelle vie più vicine al centro cittadino. La revisione sarà effettuata tenendo conto delle esigenze della viabilità e della fruibilità del centro urbano.