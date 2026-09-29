I cavalli di Staffoli a Vinovo (TO) nella finale nazionale del Trotto

Giannoni: “Staffoli si conferma un territorio ideale per praticare gli sport a contatto con la natura, dal ciclismo all’equitazione, dal calcio al l’ippica e la Scuola Puledri ne è la dimostrazione”.

Sono 5 i cavalli cresciuti nella Scuola Puledri by Wave di Staffoli che saranno impegnati l’11 ottobre all’ippodromo di Vinovo, nel torinese, dove si disputerà la finale del 99esimo Derby Italiano del Trotto e l’Oaks del Trotto – Memorial Carlo & Asia Tranfo.

Nel doppio chilometro, del derby per la categoria maschi tra i puledri per la scuola di Staffoli correranno Il Trio Jet e Itan Pal Ferm, il primo, qualificatosi il 19 settembre, con una prova da protagonista e il secondo, ripescato per le batterie di Vinovo. Niente da fare invece alle qualificazioni per Ilias d’Arc, che dopo una prova di spessore ha visto sfumare la qualificazione per una rottura arrivata a fil di palo. Le puledre cresciute nella Scuola Puledri by Wave di Staffoli, se possibile, hanno fatto ancora meglio. Saranno 3 quelle impegnate nel miglio del Oaks del Trotto – Memorial Carlo & Asia Tranfo. Intesa Ek, Irma Ferm, Io Tu e la Rosa. Sono tutte infatti uscite con risultati di spessore dalle qualificazioni dello scorso 19 settembre, prove che sono valse la qualificazione per la finale del Oaks del Trotto.

Proprio a Torino nella prova del 19 settembre, infatti i puledri e le puledre cresciute e allenate nella Scuola Puledri di Staffoli si sono distinti con ben cinque piazzamenti che li hanno lanciati per la competizione di Vinovo dell’11 ottobre. Qui i puledri ‘staffolesi’ hanno interpretato un ruolo da protagonisti, motivo di orgoglio per l’intera scuola che è riuscita a centrare un risultato d’eccezione.

Con 3 pedine nelle Oaks e 2 nel Derby, il Centro di Staffoli si presenta all’appuntamento di Vinovo, la giornata più importante della stagione, come una delle realtà di preparazione più solide e competitive del panorama nazionale. L’attesa è ora tutta per la dichiarazione dei partenti e il sorteggio dei numeri di lunedì 5 ottobre, che tracceranno la strada verso il sogno tricolore”. “Risultati questi – spiegano nella scuderia di Staffoli – che nascono dalle caratteristiche del nostro metodo, dove la doma non è un semplice passaggio tecnico, ma un vero e proprio percorso educativo, fondato sulla fiducia reciproca, sull’equilibrio emotivo e sul rispetto dei tempi di crescita del giovane cavallo. Ogni puledro che arriva da noi riceve attenzioni personalizzate, per sviluppare non solo la struttura atletica, ma anche la serenità e la mentalità vincente necessarie per affrontare l’attività agonistica ai massimi livelli. La nostra filosofia nasce con un intento ben preciso, Mettere il cavallo al centro del ragionamento”.