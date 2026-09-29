1 ottobre|
I tesori di San Miniato per le scuole, open day per gli insegnanti
Dagli affreschi di Palazzo Comunale che raccontano la storia medievale di San Miniato al fascino della Torre Federiciana, dal Museo della Scrittura con i suoi laboratori tra geroglifici e miniature al Museo della Memoria che attraverso oggetti d’epoca e testimonianze permette di rivivere il periodo della Resistenza e gli orrori della guerra, ed infine l’area archeologica di San Genesio recentemente restaurata.
I musei civici di San Miniato diventano protagonisti delle nuove proposte didattiche progettate da CoopCulture e rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Per conoscere da vicino percorsi, laboratori e pro-getti e per incontrare di persona le operatrici e gli operatori museali, la cooperativa organizza un open day per gli insegnanti. Appuntamento giovedì 1 ottobre alle 17 presso il museo e area archeologica di San Genesio in via Capocavallo 2, al termine sarà offerto un piccolo rinfresco. Partecipazione gratuita, per informazioni è possibile chiamare il numero 345-3038991.