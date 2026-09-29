Tre interventi per 5 milioni di euro a San Miniato

Quasi 5 milioni di euro per il centro storico di San Miniato, attraverso tre interventi destinati alla tutela del patrimonio, alla messa in sicurezza del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico. Il consiglio comunale di San Miniato, nella seduta di lunedì 28 settembre, ha infatti approvato una variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Bilancio, necessaria per portare avanti tre opere strategiche: il restauro e risanamento dell’Oratorio di San Rocco, il consolidamento della frana di via Catena e il consolidamento del versante con ampliamento del parcheggio del Cencione.

Per il restauro e risanamento dell’Oratorio di San Rocco vengono riaccertate risorse per 563.323,62 euro e l’intervento viene inserito nella programmazione dell’Ente, passaggio necessario per procedere successivamente all’indizione della gara. Ammonta invece a 700mila euro, interamente finanziati con risorse proprie del comune, l’intervento per il consolidamento della frana di via Catena. L’obiettivo dell’Amministrazione è procedere con la gara entro il mese di ottobre. L’investimento più consistente riguarda il consolidamento del fronte e l’ampliamento del parcheggio del Cencione, per un valore complessivo di 3 milioni e 530mila euro. Di questi, 1 milione e 530mila euro saranno coperti con risorse dell’Ente, mentre per i restanti 2 milioni di euro il Comune intende concorrere a un bando della Regione Toscana. La variazione approvata dal Consiglio è propedeutica all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, necessaria per presentare la candidatura al finanziamento regionale.