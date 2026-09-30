A Castelfranco il premio a 14 ragazzi “d’oro” usciti con il massimo dei voti dalle scuole

Sono 14 gli studenti residenti nel comune di Castelfranco di Sotto, che agli esami dello scorso giugno e luglio si sono distinti chiudendo il ciclo di studi con il massimo dei voti. Sei di loro si sono diplomati affrontando le prove di maturità con cento centesimi e ora hanno intrapreso i percorsi universitari. Otto invece sono quelli licenziati dalla scuola secondarie di primo grado, ovvero dall’istituto comprensivo Da Vinci con la votazione di 10.

L’amministrazione del sindaco Fabio Mini li ha voluti premiare consegnando a loro un piccolo riconoscimento simbolico, in una cerimonia tenuta dall’assessore alla scuola Nicola Sgueo nella salA del consiglio comunale. I licenziati con 10 e 10 e lode dalla scuola secondaria di primo grado sono: Bianca Azzena, Samuele Beati, Matteo Carbone, Alessandro Gallo, Rebecca Marinai, Lisa Rossana Monti, Nicole Procissi, Lorenzo Maria Zia. Tutti si sono iscritti alle scuole superiori, tra di loro una studentessa è andata al liceo classico, tre sono andati al liceo scientifica di Capannori Ettore Majorana, in provincia di Lucca, uno dei migliori licei d’Italia come riconosciuto dagli istituti deputati a certificarlo, altri stanno affrontando il primo anno di altri istituti secondari di secondo grado a vocazione tecnica o pedagogica.