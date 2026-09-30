Lavori in Fi.Pi.Li, chiuse le rampe a Pontedera in notturna

Ancora alcune notti di pazienza per gli automobilisti che nelle ore notturne si trovano costretti a passare dalle rampe di accesso alla Fi.Pi.Li allo svincolo di Pontedera. Causa lavori di ripristino della pavimentazione stradale, le vie di accesso e uscita dovranno restare chiuse per alcune notti e in entrambe le direzioni. Dopo le chiusure dei giorni scorsi, ne sono previste altre due: quella tra oggi e domani (2 ottobre) e quella tra venerdì e sabato 3 ottobre, sempre dalle 22 alle 6.