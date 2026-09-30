Pubblica Assistenza, a Santa Croce la Festa del Volontario

La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno organizza per domenica 18 ottobre 2026, in Largo Bonetti, la Festa del Volontario: una giornata pensata per celebrare tutti coloro che, nel tempo, hanno scelto di dedicare una parte della propria vita agli altri, ricordando i volontari che non ci sono più e valorizzando l’impegno di quelli che ancora oggi fanno parte della grande famiglia dell’associazione. “Una festa che vuole essere anche un’occasione per guardare al futuro, raccontando l’importanza del volontariato e il ruolo fondamentale che le associazioni come la Pubblica Assistenza svolgono ogni giorno nella comunità – fanno sapere gli organizzatori. – Perché dietro ogni servizio, ogni attività e ogni intervento ci sono persone che scelgono di esserci, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze. E sono proprio i volontari la forza indispensabile che permette a una realtà come questa di continuare a crescere e a essere al servizio degli altri”.

Il pomeriggio prenderà il via alle 15 con l’esibizione di ballo della scuola SB Cheer & Dance, seguita dal tradizionale Memorial Valter Salani, che quest’anno si svolgerà attraverso un torneo di calcio balilla umano. Le squadre saranno composte da sei persone e sarà possibile iscriversi entro il 13 ottobre, contattando la Pubblica Assistenza al numero 0571/33333 o all’indirizzo info@pa-santacroce.it. La quota di iscrizione è di 5 euro e comprende anche l’apericena. Alle 16.00 spazio ai bambini delle scuole elementari con una caccia al tesoro, a iscrizione gratuita sul posto: un’occasione per giocare e trascorrere un pomeriggio all’insegna della socialità. La giornata proseguirà alle 19.00 con l’apericena, un momento per incontrarsi e condividere un po’ di tempo insieme.