Sicurezza idrogeologica, a Fucecchio un incontro sui progetti per via Vallebuia e via Pistoiese

All’incontro interverranno: Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana; Emma Donnini, sindaca del comune di Fucecchio; Alessio Spinelli, consigliere della Presidenza della Regione Toscana ed ex sindaco di Fucecchio; Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno; Gesualdo Bavecchi, ingegnere idraulico e ambientale; Paola Pollina, architetto dirigente responsabile dell’Assetto del Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Fucecchio. A moderare l’incontro sarà Leonardo Bertini, coordinatore ABI Sicurezza. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sui progetti in corso e sulle prospettive degli interventi, favorendo il confronto tra istituzioni, tecnici, attività economiche e cittadini. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.