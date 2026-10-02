Nuova ambulanza per la Misericordia, si festeggia in elicottero

Nuovo mezzo attrezzato per la Misericordia di Montecalvoli, che domenica prossima festeggerà il taglio del nastro della nuova ambulanza con una mattinata speciale ed un pomeriggio molto particolare. Sarà infatti messo a disposizione un elicottero per far fare un giro panoramico ai presenti. Si comincerà alle 10,30 con ricevimento delle associazioni e santa Messa presso la cappellina della Misericordia. A seguire, alle 11,30, saluto delle autorità presenti e taglio del nastro. Alle 12 sfilata di mezzi e pranzo. Nel pomeriggio, dalle 16, possibilità di fare il tour in elicottero con partenza dal campo sportivo di Montecalvoli.