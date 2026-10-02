Sicurezza idraulica, alle Botteghe sala piena per i progetti di via Vallebuia e via Pistoiese

Una sala gremita ha accolto giovedì sera, nei locali del Circolo Arci, l’incontro dedicato alla sicurezza idraulica del territorio di Fucecchio, con particolare attenzione alle aree di via Vallebuia e via Pistoiese/zona industriale, con riferimento alla località Le Botteghe. L’iniziativa, promossa da ABI – Associazione Botteghe Insieme, ha rappresentato un momento di confronto molto partecipato tra istituzioni, tecnici, attività economiche e cittadini, a conferma dell’attenzione che il tema della sicurezza idraulica riveste per il territorio.

All’incontro sono intervenuti Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana; Emma Donnini, sindaca del Comune di Fucecchio; Alessio Spinelli, consigliere della Presidenza della Regione Toscana ed ex sindaco di Fucecchio; Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno; Gesualdo Bavecchi, ingegnere idraulico e ambientale; Paola Pollina, architetto responsabile dell’Assetto del Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Fucecchio. A moderare il confronto è stato Leonardo Bertini, coordinatore ABI Sicurezza.

Nel corso della serata è stato fatto il punto sugli interventi previsti nelle due aree. In particolare, sono già presenti due progetti distinti: uno riguarda la realizzazione di una nuova cassa di espansione in via Vallebuia (costo 800.00 euro, col progetto realizzato dall’ingegner Bavecchi), mentre l’altro prevede la sistemazione e il miglioramento delle casse di espansione già esistenti lungo via Pistoiese (importo 455.000 euro, progetto realizzato dai tecnici del Consorzio).

I progetti rappresentano due interventi importanti nell’ambito delle azioni finalizzate a migliorare la sicurezza idrogeologica e la capacità di gestione delle acque in caso di eventi meteorologici intensi.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze espresse dai cittadini: nel corso del confronto, il sottosegretario Bernard Dika ha assicurato che si farà portavoce in Regione delle istanze emerse dal territorio, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle necessità di Fucecchio e accompagnare il percorso di realizzazione degli interventi.

“È stato importante poter condividere coi cittadini lo stato dell’arte dei progetti – sottolinea la sindaca Emma Donnini –. La grande partecipazione all’incontro dimostra quanto sia sentito il tema della sicurezza idraulica. Abbiamo progetti concreti già pronti, che riguardano sia la realizzazione di una nuova cassa di espansione in via Vallebuia sia la sistemazione delle casse esistenti lungo via Pistoiese. Continueremo a lavorare insieme agli enti competenti affinché questi interventi possano esser realizzati, per dare risposte alle esigenze del territorio”.