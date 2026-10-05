A Fucecchio torna PiazzaLavoro, l’edizione 2.0 si terrà l’8 ottobre a Parco Corsini

L’iniziativa organizzata dai Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi insieme ad ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – sarà dedicata alla memoria di Simone Scardino che nel 2005 dette vita alla prima edizione dell’evento dedicato ai giovani e al lavoro.

L’iniziativa torna giovedì 8 ottobre con il tema dell’’orientamento, l’incontro con le imprese e la conoscenza delle opportunità offerte dal territorio. L’evento è rivolto a tutti i cittadini, ma con una particolare attenzione alle nuove generazioni e alle nuove sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. La mattina gli studenti e le studentesse delle classi IV e V dell’Istituto Checchi saranno accolti all’Auditorium La Tinaia di Parco Corsini con i saluti istituzionali. Alle 10:30 sono previsti i laboratori di approfondimento “Le aziende si raccontano”, con attività dedicate a tre ambiti: tecnologia, creatività e moda e amministrazione.

Nel pomeriggio l’evento prosegue al Centro InformaGiovani e Servizi per l’Impiego, in piazza La Vergine 21, con il seguente programma: alle 14.30 inaugurazione della mostra e della targa in memoria di Simone Scardino, stimato professionista che ha saputo costruire ponti concreti tra persone e opportunità, contribuendo alla crescita dei servizi al lavoro sul territorio; a seguire, sarà possibile usufruire dei desk orientativi del Centro per l’Impiego e di InformaGiovani e partecipare ai colloqui di pre-selezione con le aziende. Sono previste opportunità per diverse figure professionali: impiegato/a addetto/a alla contabilità con esperienza, impiegato/a commerciale marketing con ottima conoscenza della lingua inglese, apprendista informatico, apprendista tecnico/meccanico, tirocinante addetto/a alla segreteria e accoglienza, tirocinante animatore/trice di eventi e laboratori per bambini part-time e animatore/trice di eventi e laboratori culturali per bambini/e.

“PiazzaLavoro torna con l’obiettivo di creare un’occasione concreta di incontro tra giovani, cittadini, imprese e servizi per l’impiego. È importante offrire soprattutto alle nuove generazioni strumenti e opportunità per orientarsi in un mercato del lavoro in continua evoluzione, valorizzando al tempo stesso le realtà e le professionalità del nostro territorio”, dichiara la sindaca di Fucecchio Emma Donnini.