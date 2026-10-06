Sul caso dei profili social fasulli oggi la Conferenza dei Capigruppo

A chiederlo le opposizioni, dopo anni in cui una serie di profili ‘fake’ hanno contribuito ad avvelenare il clima politico sanminiatese. Una questione che poteva risolversi nell’ennesima bolla di sapone, folklore paesano in salsa digitale, ma che negli ultimi tempi, a seguito di una serie di post ingiuriosi, ha portato alcuni cittadini a sporgere denuncia contro ignoti alla Polizia Postale, che è ancora al lavoro per identificare i proprietari di questi profili. Qualcuno ha contato quattro profili, altri sei o più. Uno, in particolare, nominato ‘Marcello Bani’ è, quello più nominato nelle carte bollate. Un vero giallo che in questi giorni è stato rafforzato dalla nascita di un nuovo profilo su Facebook palesemente anonimo, di nome ‘Pier Verità‘, che con una serie di post ha cercato di rispondere alla domanda delle domande: “chi si cela dietro Marcello Bani?”. Quasi si fosse di fronte ad una versione tutta sanminiatese di WikiLeaks o di un collettivo dedito all’hackeraggio, Pier Verità assicura con matematica certezza che “il 24 luglio 2026 alle ore 10:37” adescato tramite un link, chi stava dietro al profilo di Marcello Bani rispondeva “all’indirizzo IP 82.57.249.234”, il quale a sua volta corrisponderebbe ad un indirizzo di una frazione del comune dove trovano residenza anche esponenti politici del comune, sindaco comprenso. Tutto, ovviamente, da dimostrare, anche sul piano della rilevanza legale. Accuse che il sindaco Simone Giglioli intanto rifiuta categoricamente, minacciando anche di valutare azioni legali a sua tutela. Mentre dal canto suo, il capo di gabinetto del primo cittadino Pilade Cantini, ha ammesso di aver gestito profili fake con vari nomi cambiati nel tempo, da ‘Massimiliano Bianchi’ a ‘Beppe Rossi’.