il digitale è politico|
Sul caso dei profili social fasulli oggi la Conferenza dei Capigruppo
E’ tutta demandata alla Conferenza dei Capigruppo di questo pomeriggio la discussione, sul piano strettamente politico, della vicenda dei profili Facebook fasulli che ormai da alcune settimane tiene banco a San Miniato.
A chiederlo le opposizioni, dopo anni in cui una serie di profili ‘fake’ hanno contribuito ad avvelenare il clima politico sanminiatese. Una questione che poteva risolversi nell’ennesima bolla di sapone, folklore paesano in salsa digitale, ma che negli ultimi tempi, a seguito di una serie di post ingiuriosi, ha portato alcuni cittadini a sporgere denuncia contro ignoti alla Polizia Postale, che è ancora al lavoro per identificare i proprietari di questi profili. Qualcuno ha contato quattro profili, altri sei o più. Uno, in particolare, nominato ‘Marcello Bani’ è, quello più nominato nelle carte bollate. Un vero giallo che in questi giorni è stato rafforzato dalla nascita di un nuovo profilo su Facebook palesemente anonimo, di nome ‘Pier Verità‘, che con una serie di post ha cercato di rispondere alla domanda delle domande: “chi si cela dietro Marcello Bani?”. Quasi si fosse di fronte ad una versione tutta sanminiatese di WikiLeaks o di un collettivo dedito all’hackeraggio, Pier Verità assicura con matematica certezza che “il 24 luglio 2026 alle ore 10:37” adescato tramite un link, chi stava dietro al profilo di Marcello Bani rispondeva “all’indirizzo IP 82.57.249.234”, il quale a sua volta corrisponderebbe ad un indirizzo di una frazione del comune dove trovano residenza anche esponenti politici del comune, sindaco comprenso. Tutto, ovviamente, da dimostrare, anche sul piano della rilevanza legale. Accuse che il sindaco Simone Giglioli intanto rifiuta categoricamente, minacciando anche di valutare azioni legali a sua tutela. Mentre dal canto suo, il capo di gabinetto del primo cittadino Pilade Cantini, ha ammesso di aver gestito profili fake con vari nomi cambiati nel tempo, da ‘Massimiliano Bianchi’ a ‘Beppe Rossi’.
Creare profili fasulli su Facebook, lo ribadiamo per chiarezza, potrà essere contro le linee guida del sito ma non è contro la legge, a meno che con questo profilo non si sia diffamato qualcuno o si sia dichiarato qualcosa che lede l’onorabilità di persone o istituzioni. A San Miniato però in questi giorni negli ambienti del consiglio c’è dell’imbarazzo, mentre in maggioranza la consapevolezza che tutta questa storia possa avere ripercussioni politiche e di immagine è presente. In questo contesto, evidentemente, l’unica arma è sdrammatizzare. Precisa sempre Cantini: “il mio profilo non è mai stato utilizzato per offendere – dice. – E’ quello con la foto della gloriosa Casa del Popolo di Ponte a Egola, profilo che non posta né commenta”. Profilo fasullo sul quale peraltro il membro della segreteria del sindaco due anni fa dovette relazionare anche alle autorità, un qualità di semplice testimone nell’ambito di indagini che probabilmente seguivano ad una delle querele fatte in merito all’operato di questi profili fasulli. “Ho chiarito tutto anni fa ai Carabinieri e alla Polizia Postale – continua Cantini. – Non sono mai stato raggiunto da nessun provvedimento”.
Il giallo intanto resta, anzi si moltiplica e rischia di avere in questo nuovo profilo ‘vendicatore’ Pier Verità una nuova diramazione, ed altro materiale per gli avvocati. Sul tema già nel marzo scorso, alcuni cittadini con le opposizioni in cosa si erano fatti promotrici di una raccolta firme (circa 360) sulla piattaforma Change.org dal titolo “Fuori i profili fake dal dibattito politico”.
Eccezionalmente, alla riunione della Conferenza dei Capigruppo fissata per questo pomeriggio alle 17, potrebbe prendere parte anche lo stesso sindaco.