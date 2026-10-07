Ottobre rosa, a Fucecchio un mese di iniziative per la prevenzione

Ottobre si tinge di rosa a Fucecchio con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione , alla sensibilizzazione e alla solidarietà, con un’attenzione particolare alla salute delle donne e al sostegno alle attività di ASTRO, l’associazione che da anni è impegnata sul territorio a fianco delle persone colpite da tumore e delle loro famiglie.

Si tratta dell’iniziativa che, come ogni anno, l’Amministrazione comunale promuove per raccogliere fondi a sostegno di ASTRO, trasformando un momento conviviale in un’occasione concreta di solidarietà e di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione. Accanto all’appuntamento del 22 ottobre, un ricco calendario di iniziative sarà proposto dalla comunità parrocchiale di Galleno-Pinete-Querce e dall’associazione L’Oratorio all’ombra del campanile, con laboratori, musica e momenti di incontro che accompagneranno il mese della prevenzione. Si comincia sabato 17 ottobre alle ore 16, nella Sala Parrocchiale di Galleno, con il laboratorio creativo e di cucito “Il filo Rosa”, condotto da Greta Giovannelli e Loretta Signorini e rivolto a bambini/e e ragazzi/e. Domenica 18 ottobre alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale di Pinete, sarà invece protagonista la musica con il concerto di arpa “Pop Harp”, eseguito da Irene Betti. Il programma proseguirà venerdì 23 ottobre alle ore 21.15, nella Sala Parrocchiale di Galleno, con la Tombola Rosa, mentre sabato 24 ottobre alle ore 16, sempre nella Sala Parrocchiale di Galleno, si terrà un laboratorio artistico di tecniche miste e collage, condotto dall’artista Francesca Lanzarini e aperto a tutti. A chiudere il calendario sarà domenica 25 ottobre alle ore 16, al Santuario della Madonna delle Querce, il Concerto degli allievi della Scuola di musica, ideato e diretto dal Maestro Fernando La Vigna.