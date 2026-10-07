Via Maioli, sabato 10 ottobre chiusura totale della strada per i lavori di messa in sicurezza

Sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 7.00 e fino al termine dei lavori, via Paolo Maioli sarà completamente chiusa al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 30 e il civico 50, per consentire lo svolgimento di alcune lavorazioni nell’ambito dell’intervento di manutenzione e messa in sicurezza della strada, nel centro storico di San Miniato.