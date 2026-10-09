Fucecchio, il verde pubblico affidato ai volontari Auser

Il Comune di Fucecchio affida ad Auser Fucecchio nuove attività di cura e presidio del territorio. La convenzione, della durata di due anni , è stata assegnata al termine di una manifestazione di interesse.

I volontari si occuperanno della manutenzione e della sorveglianza di diverse aree pubbliche, tra cui il Parco Corsini, i giardini di Vicolo dell’Amore, La Sirenetta e Cardini, oltre agli spazi del Monumento ai Caduti vicino alla scuola Carducci. Previsti anche interventi di pulizia e controllo dei parcheggi e degli ascensori di via Sottovalle.