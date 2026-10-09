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Fucecchio, il verde pubblico affidato ai volontari Auser
Accordo biennale con il Comune per la cura dei giardini e la sorveglianza degli spazi pubblici
Il Comune di Fucecchio affida ad Auser Fucecchio nuove attività di cura e presidio del territorio. La convenzione, della durata di due anni, è stata assegnata al termine di una manifestazione di interesse.
I volontari si occuperanno della manutenzione e della sorveglianza di diverse aree pubbliche, tra cui il Parco Corsini, i giardini di Vicolo dell’Amore, La Sirenetta e Cardini, oltre agli spazi del Monumento ai Caduti vicino alla scuola Carducci. Previsti anche interventi di pulizia e controllo dei parcheggi e degli ascensori di via Sottovalle.
Auser potrà inoltre collaborare durante le manifestazioni pubbliche, fornendo informazioni sulla viabilità, e contribuire alla riapertura delle strade dopo il mercato settimanale, tra le 14 e le 15, una volta terminata la pulizia di Alia.
Soddisfazione da parte dell’assessora al decoro urbano e alle manutenzioni Sabrina Mazzei, che sottolinea l’importanza della collaborazione con il terzo settore. Il Comune garantirà un contributo economico per sostenere i costi delle attività previste.