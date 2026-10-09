Prima settimana coi nuovi sacchetti a Montopoli fra buone pratiche e mancati ritiri

Sono stati quasi cinquecento i mancati ritiri dell’indifferenziato nella prima settimana dall’introduzione dei nuovi sacchetti. Il sistema non è cambiato più di tanto, ma da lunedì scorso i nuovi sacchi semitrasparenti serigrafati con il logo Geofor sono diventati obbligatori per l’indifferenziata delle utenze domestiche. Tanto è bastato per far si che nel primo ritiro in alcune aree del comune, a San Romano ma non solo, siano comparsi i primi “bollini” che avvisano gli utenti del mancato ritiro dei sacchi, per tutti coloro che hanno continuato ad utilizzare i vecchi sacchetti neri.

Solo un avvertimento per adesso, senza sanzioni emesse, dato che come sempre in questi casi vi sarà un periodo di “tolleranza” fatto di interlocuzione e implementazione delle informazioni a tutta la popolazione. “Al 5 ottobre oltre l’80% delle utenze aveva ritirato i nuovi sacchetti e ieri, primo giorno di ritiro con il nuovo sistema, Geofor ha applicato circa 470 bollini su tutto il territorio comunale – fanno sapere dall’amministrazione comunale. – Nei prossimi giorni questo dato sarà incrociato con chi non ha ancora ritirato la fornitura e sarà consegnata una nuova comunicazione ad hoc per invitare tutte le utenze al ritiro dei sacchetti. L’invito a chi ha trovato il proprio sacchetto con il bollino di non conformità è di ritirare il sacco e di esporlo correttamente il prossimo lunedì. I numeri fanno sperare che la maggioranza delle persone ha capito l’importanza del progetto: ridurre i rifiuti indifferenziati. Merito anche delle numerose assemblee pubbliche svolte da giugno a ottobre”. Chi non ha ancora ritirato i sacchetti, intanto, può farlo allo sportello ambiente ogni mercoledì dalle 14 alle 18 nei locali della Pubblica Assistenza. Nei prossimi mesi proseguirà il lavoro di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, della raccolta differenziata e dell’ambiente. Dopo il periodo intermedio, chi sbaglia rischia di pagare multe che nel bacino Geofor possono arrivare, a seconda dei casi specifici, da 25 euro per i casi più banali fino a 500 euro.