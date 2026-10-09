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San Miniato Basso, lavori alla rete idrica: acqua sospesa
9 ottobre 2026 | 10:20
Intervento previsto martedì (13 ottobre) dalle 8,30 alle 12
Stop temporaneo all’erogazione dell’acqua martedì (13 ottobre) a San Miniato Basso, nel comune di San Miniato, per lavori sulla rete idrica programmati da Acque.
L’intervento interesserà, dalle 8,30 alle 12, le vie Manzoni, Fogazzaro, De Amicis e Pascoli. Al termine dei lavori potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.
In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a mercoledì (14 ottobre), con gli stessi orari e le medesime modalità. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.