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San Miniato Basso, lavori alla rete idrica: acqua sospesa

9 ottobre 2026 | 10:20
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di Redazione

Redazione

San Miniato Basso, lavori alla rete idrica: acqua sospesa

Intervento previsto martedì (13 ottobre) dalle 8,30 alle 12

Stop temporaneo all’erogazione dell’acqua martedì (13 ottobre) a San Miniato Basso, nel comune di San Miniato, per lavori sulla rete idrica programmati da Acque.

L’intervento interesserà, dalle 8,30 alle 12, le vie Manzoni, Fogazzaro, De Amicis e Pascoli. Al termine dei lavori potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a mercoledì (14 ottobre), con gli stessi orari e le medesime modalità. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.