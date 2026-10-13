A Fornacino il Palio del Papero

A portarsi a casa l’ambito cencio quest’anno sono stati i biancoverdi di Fornacino, in una corsa dei pennuti, Alidoro e Medoro, che per la contrada erano “incitati” dagli “allocchi” Marco Rossi, Ginevra Rosellini e Lorenzo Bianchi. Un palio a misura di bambino, forse unico al mondo, che prende le mosse da certi divertimenti che animavano le aie delle case contadine d’altri tempi, ma che domenica ha portato oltre mille persone in un paese agghindato di tutto punto. L’edizione, quest’anno, era interamente dedicata alla figura di Collodi e Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini. Non a caso, anche i nomi dei paperi, in questa edizione, erano tutti richiami alla favola toscana per eccellenza. In piazza, oltre al corteo storico, anche una spianata di antichi giochi in legno che hanno tenuto banco fra giovani e mano giovani per l’intero pomeriggio.

Dietro ai vincitori di Fornacino, in una corsa quanto mai accidentata e segnata da paperi “indisciplinati” nel loro scorrazzare da una parte all’altra del campo, si sono classificati secondi quelli di Borgo, coi pennuti Lucignolo e Romeo. Dietro, al terzo posto, i bianconeri di Buecchio, coi paperi Geppetto e Mastro Ciliegia. Ultimi classificati e destinati al “pentolone”, ma solo per le foto di rito, i paperi Mangiafuoco e Arlecchino della contrada Fondo di Scesa.