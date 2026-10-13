Prevenzione concreta|
Pisa, più sicurezza nei locali: firmato il protocollo con le associazioni di categoria
Videosorveglianza, illuminazione e regole di condotta tra le misure previste
Più controlli e prevenzione nei locali pubblici e nelle aree circostanti. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi al Palazzo del Governo di Pisa dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro e dai rappresentanti provinciali di Confcommercio, Confesercenti e Cna.
L’accordo prevede l’adesione volontaria dei titolari degli esercizi pubblici e una serie di misure per prevenire episodi illegali e situazioni di pericolo. Tra queste, la promozione di sistemi di videosorveglianza e di un’adeguata illuminazione delle aree esterne, il rispetto delle norme a tutela dei minori e l’esposizione nei locali di un codice di condotta per i clienti.
Per gli esercizi che organizzano spettacoli e intrattenimenti è inoltre prevista l’individuazione di un referente per la sicurezza, incaricato di mantenere i contatti con le forze di polizia.
Il protocollo resterà in vigore fino al 31 ottobre 2029. Previsti anche incontri formativi, con particolare attenzione ai giovani, organizzati sotto il coordinamento della Prefettura.