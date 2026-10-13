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Santa Croce, calcinacci da una conceria: transennata via Cavour

13 ottobre 2026 | 17:59
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di Redazione

Redazione

Santa Croce, calcinacci da una conceria: transennata via Cavour

Intervento dei vigili del fuoco per la rimozione dei detriti

Via Cavour transennata per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nella rimozione di calcinacci caduti nelle vicinanze.

La strada, una delle principali arterie di collegamento tra il centro storico, Castelfranco di Sotto e la zona dell’ufficio postale, è particolarmente trafficata. Il blocco della viabilità può quindi provocare disagi alla circolazione.

L’intervento è necessario per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area.