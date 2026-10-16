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La Pubblica Assistenza di Fucecchio in piazza per la prevenzione

16 ottobre 2026 | 18:39
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di Redazione

Redazione

La Pubblica Assistenza di Fucecchio in piazza per la prevenzione

La Pubblica Assistenza di Fucecchio, in occasione della Settimana VIVA, della Giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze e della giornata del cuore e con il patrocinio della città di Fucecchio, ha organizzato per domenica 25 ottobre una Giornata per la prevenzione dedicata alla cittadinanza.

Sarà offerto dalle ore 9 alle ore 18 uno screening sanitario libero e gratuito in piazza Montanelli a Fucecchio, in uno spazio temporaneo appositamente allestito. In particolare verrà effettuato monitoraggio pressorio, pulsossimetria, stick glicemico e calcolo dell’indice di massa corporea, tutto ciò con dei sanitari sempre a disposizione. Contestualmente saranno presenti e liberamente visionabili al pubblico un’ambulanza e un mezzo per la protezione civile e l’antincendio boschivo.

Per diffondere la cultura del soccorso e della prevenzione saranno anche effettuate in piazza dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree e BLSD (massaggio cardiaco) dai formatori dellʼassociazione e sarà distribuito materiale informativo in uno stand apposito. La Pubblica Assistenza di Fucecchio, sin dal 1895, garantisce continuativamente al pubblico, secondo la propria missione statutaria, servizi sanitari ordinari e di emergenza, di protezione civile e di antincendio boschivo. Essendo la prevenzione e l’informazione dedicate alla cittadinanza, specialmente in materia di primo soccorso e gestione dei rischi, azioni determinanti per perseguire tali finalità, la giornata organizzata per il 25 ottobre ne sarà un esempio pubblico e gratuito.