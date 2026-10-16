La Pubblica Assistenza di Fucecchio in piazza per la prevenzione

Sarà offerto dalle ore 9 alle ore 18 uno screening sanitario libero e gratuito in piazza Montanelli a Fucecchio , in uno spazio temporaneo appositamente allestito. In particolare verrà effettuato monitoraggio pressorio , pulsossimetria , stick glicemico e calcol o dell’indice di massa corporea , tutto ciò con dei sanitari sempre a disposizione. Contestualmente saranno presenti e liberamente visionabili al pubblico un’ambulanza e un mezzo per la protezione civile e l’antincendio boschivo.

Per diffondere la cultura del soccorso e della prevenzione saranno anche effettuate in piazza dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree e BLSD (massaggio cardiaco) dai formatori dellʼassociazione e sarà distribuito materiale informativo in uno stand apposito. La Pubblica Assistenza di Fucecchio, sin dal 1895, garantisce continuativamente al pubblico, secondo la propria missione statutaria, servizi sanitari ordinari e di emergenza, di protezione civile e di antincendio boschivo. Essendo la prevenzione e l’informazione dedicate alla cittadinanza, specialmente in materia di primo soccorso e gestione dei rischi, azioni determinanti per perseguire tali finalità, la giornata organizzata per il 25 ottobre ne sarà un esempio pubblico e gratuito.