L’Amaretto santacrocese a Bruxelles, col sindaco Giannoni

L’Amaretto santacrocese sbarca a Bruxelles e a portarcelo è il sindaco Roberto Giannoni . Nel corso della settimana europea delle regioni e dei comuni, negli uffici della Regione Toscana nella capitale europea, grazie a Anci Toscana , il sindaco di Santa Croce sull’Arno ha presentato la Festa dell’Amaretto ai rappresentanti della delegazione Anci a Bruxelles. Festa che quest’anno, peraltro, coinvolgerà anche i bambini.

Il dolcetto santacrocese ha suscitato grande interesse tra tutti i partecipanti che hanno avuto l’opportunità di assaggiarlo grazie alla collaborazione di tutti gli Amarettai che hanno messo a disposizione le loro produzioni di amaretti, ciascuna con una peculiarità che alla fine contribuisce a rendere unico il dolcetto santacrocese. “E’ stata una bella occasione per far conoscere il nostro prodotto – ha detto Giannoni – abbiamo organizzato tutto in breve tempo, grazie ai funzionari della Regione e ai collaboratori di Anci Toscana che ringrazio per il loro impegno nella divulgazione del nostro prodotto tipici. Proseguiremo questo percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze. Naturalmente – conclude Giannoni – non mi sono dimenticato della prima eccellenza santacrocese, la nostra pelle, incontrandomi per un lungo colloquio di collaborazione con Edoardo De Paola, Segretario Generale di Cotance (la Unic europea, per intenderci) presso i nuovi uffici vicino alla commissione europea”.