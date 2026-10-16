Lavori per dare energia al Capoluogo, cantiere fino a febbraio dietro il Municipio

“Lavori necessari a far lavorare con tranquillità sia lo stesso palazzo comunale sia tutto il quartiere più alto – spiega la sindaca Linda Vanni. – Un potenziamento frutto di un accordo con Enel e di fatto già iniziato con i lavori effettuati sotto la rampa, al percorso di via Sottofossi, durante i quali abbiamo portato dalla cabina di via Barberia tutta la media tensione anche qua”. In passato, infatti, soprattutto nella parte alta del capoluogo non era raro che si verificassero cali di tensione e piccoli black out, dovuti appunto alla vetustà di un allaccio al quartiere che non aveva più la portata necessaria ai nuovi bisogni del centro storico.