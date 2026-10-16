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Lavori per dare energia al Capoluogo, cantiere fino a febbraio dietro il Municipio
Quattro mesi di lavori per un’erogazione dell’energia elettrica finalmente migliore anche nel Capoluogo. Questo l’obbiettivo del cantiere che da qualche giorno ha occupato un angolo del parcheggio dietro il Palazzo Comunale, proprio nelle adiacenze della rampa che porta al giardino del museo civico. Ben 120 mila euro di spesa che per l’amministrazione comunale permetteranno di mettere fine ad una serie di disagi che da tempo riguardavano la parte alta del comune.
“Lavori necessari a far lavorare con tranquillità sia lo stesso palazzo comunale sia tutto il quartiere più alto – spiega la sindaca Linda Vanni. – Un potenziamento frutto di un accordo con Enel e di fatto già iniziato con i lavori effettuati sotto la rampa, al percorso di via Sottofossi, durante i quali abbiamo portato dalla cabina di via Barberia tutta la media tensione anche qua”. In passato, infatti, soprattutto nella parte alta del capoluogo non era raro che si verificassero cali di tensione e piccoli black out, dovuti appunto alla vetustà di un allaccio al quartiere che non aveva più la portata necessaria ai nuovi bisogni del centro storico.
“Una riqualificazione cui lavoravamo da tempo – continua Vanni. – Necessaria come non mai oggi, quando soprattutto in estate la richiesta energetica è aumentata soprattutto con l’uso dei condizionatori. Tutto questo ci permette anche di garantire il rispetto delle norme per l’attuazione del piano energetico nazionale per l’utilizzo in maniera razionale dell’energia ed il risparmio energetico”. La progettazione è stata fatta dallo studio pontederese Antea, specializzato nei lavori di efficientamento energetico, ed Ad Electric di Empoli. Sul campo la Scaviter srl. Il tutto porterà alla costruzione, proprio sopra la rampa che porta al giardino, di una nuova centralina elettrica. I lavori, iniziati la scorsa settimana, dureranno fino a febbraio. Ad essere sacrificati saranno circa 2-3 posti auto, mentre a seguito di un accordo con le ditte interessate saranno ridotti al minimo in occasione della Mostra Mercato, con un arretramento per due giorni del cantiere ed un utilizzo garantito della piazza, che come lo scorso anno sarà coinvolta a pieno titolo nella manifestazione.