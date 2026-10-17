imposte pazze|
L’accertamento Imu è “nullo”, la disavventura del consigliere Oliveri
“In questi giorni si fa un gran parlare di grandi recuperi di risorse e di centinaia di migliaia di euro richiesti dall’amministrazione ai cittadini. Ma come vengono fatti questi controlli prima di inviare le cartelle di pagamento?”. La domanda è lecita e a porsela è il consigliere di opposizione Enzo Oliveri (Asma), che alcuni giorni fa ha vissuto una piccola disavventura legata agli accertamenti che la macchina comunale effettua periodicamente sui pagamenti Imu.
“Di recente ho infatti ricevuto un avviso di accertamento per un presunto mancato pagamento riferito all’anno 2022: una richiesta di 83 euro che, tra sanzioni, more e interessi, arrivava a ben 133,16 euro. Il punto è che io avevo regolarmente pagato tre anni fa. – racconta. – Avendo conservato la ricevuta del versamento, mi sono recato negli uffici dove ho trovato un giovane operatore estremamente gentile e disponibile che ha subito riconosciuto l’errore e annullato la pratica“. Problema risolto, ma che per il consigliere è segno che qualcosa si può migliorare nel sistema di riscossione.
“Cosa succede a un cittadino, magari anziano o disattento, che per sfortuna non riesce a ritrovare la ricevuta di tre o quattro anni prima? Paga e zitto per paura di conseguenze peggiori – spiega Oliveri. – Ringrazio il personale allo sportello per la cortesia, ma chiedo maggiore rigore e tutela preventiva verso i cittadini onesti da parte della ditta o degli uffici incaricati della riscossione. Sia chiaro: pagare l’Imu e le tasse comunali è un dovere sacrosanto per tutti noi, perché maggiore è il recupero delle entrate reali, più si creano le condizioni per ridurre la pressione fiscale e garantire sgravi a beneficio dell’intera comunità. Tuttavia, prima di sparare ad alzo zero avvisi di accertamento a raffica, servono controlli incrociati più approfonditi per evitare di creare ansia e perdite di tempo inesistenti alle famiglie. Da parte mia, a fine anno chiederò dati precisi in consiglio comunale: quanti avvisi sono stati inviati, quanti soldi sono stati incassati davvero e quanti avvisi sono stati annullati”.