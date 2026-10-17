Lago di Sibolla, nuova gestione targata Lipu

Una nuova fase per la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, tra tutela della biodiversità, ricerca scientifica, educazione ambientale e valorizzazione del territorio. La rinnovata gestione del Centro Visite e dei percorsi naturalistici, affidata alla LIPU a seguito di bando pubblico, e i nuovi progetti per il futuro sono stati presentati nei giorni scorsi.

Il nuovo percorso si inserisce nel lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale insieme all’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità e ad altre realtà territoriali, come Natura di Mezzo, che ha consentito di migliorare la conservazione e la fruibilità della Riserva, anche attraverso finanziamenti, interventi di manutenzione e una progressiva acquisizione pubblica dei terreni e del lago stesso.

“Sibolla è uno dei patrimoni ambientali più importanti del nostro territorio e vogliamo che diventi sempre più un punto di riferimento per la tutela della biodiversità, la ricerca e l’educazione ambientale – spiega la sindaca Sara D’Ambrosio –. In questi anni abbiamo investito nella cura e nella valorizzazione della Riserva. Oggi rafforziamo questo percorso grazie alla collaborazione con la LIPU e con le associazioni del territorio, per rendere Sibolla sempre più conosciuta, accessibile e vissuta, nel rispetto della sua straordinaria ricchezza naturale”. “La tutela ambientale richiede una presenza concreta e costante sul territorio – aggiunge l’assessore Daniel Toci –. La nuova gestione ci permette di rafforzare manutenzione, conservazione e attività scientifiche, coinvolgendo sempre di più cittadini, scuole e visitatori. Il finanziamento regionale rappresenta un ulteriore passo avanti: con tre Guardie Ambientali Volontarie potremo garantire maggiore controllo e prevenzione, affiancando il lavoro delle forze dell’ordine. Vogliamo che Sibolla continui a crescere come patrimonio ambientale e luogo di conoscenza per tutta la comunità”.

GLI INTERVENTI REALIZZATI

Negli ultimi anni la Riserva è stata interessata da un lavoro costante di cura, recupero e miglioramento degli spazi naturali e delle strutture di visita, oltre all’installazione della cartellonistica lungo tutti i percorsi. Ha ottenuto anche numerosi finanziamenti per migliorare gli ambienti, per rendere sempre più fruibili gli spazi e per accrescere il proprio patrimonio, grazie a una progressiva campagna di acquisizione dei terreni privati e del lago stesso che fanno ora parte della disponibilità dell’Ente pubblico. Particolare attenzione è stata riservata anche al recupero del bosco di farnie, con azioni finalizzate a favorire la crescita delle giovani querce, e alla raccolta del sarello, destinato alle attività di gestione ambientale del prossimo anno.

I PROGETTI IN CANTIERE