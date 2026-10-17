San Miniato Basso, stop all’acqua per lavori

Lo stop interesserà via Nenni, via Berlinguer (civici pari dal 34 al 60 e il 37), via Aleardi (dall’1 al 103 e dal 10 al 60), via Rovani, via Pinocchio, via Pozzo (dall’1 al 47 e dal 2 al 52) e via Torta (dal 13 al 29 e dal 12 al 30).