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San Miniato Basso, stop all’acqua per lavori
Martedì 20 ottobre rubinetti a secco dalle 8 alle 12 in diverse strade
Interruzione dell’acqua a San Miniato Basso per lavori sulla rete idrica. Acque comunica che martedì 20 ottobre, dalle 8 alle 12, sarà sospesa l’erogazione in alcune strade della frazione.
Lo stop interesserà via Nenni, via Berlinguer (civici pari dal 34 al 60 e il 37), via Aleardi (dall’1 al 103 e dal 10 al 60), via Rovani, via Pinocchio, via Pozzo (dall’1 al 47 e dal 2 al 52) e via Torta (dal 13 al 29 e dal 12 al 30).
Al termine dei lavori potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo.
In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a mercoledì 21 ottobre, con gli stessi orari e le medesime modalità. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque.