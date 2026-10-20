Addio a Luigi Moretto, maestro e attivista

Da molti anni ritirato nella ‘sua’ Agliati, frazione di Palaia della quale aveva acquistato la ex ‘scuolina’ elementare, si era lasciato alle spalle una vita divisa fra insegnamento e attivismo politico, prima fra le file del Partito Comunista Italiano, poi in Rifondazione Comunista. Di famiglia napoletana, era cresciuto a Castelfranco, frequentando le magistrali a San Miniato. Molti i ricordi che in queste ore si stanno accumulando sotto i suoi profili, fra i quali campeggiano chiaramente le memorie dei protagonisti politici dell’epoca, fra cui Paolo Fontanelli, Rosario Casillo, Danilo Bonciolini ed altri. “Ci conoscevamo da quando eravamo studenti ed eravamo entrambi attivi nelle prime contestazioni studentesche, eco periferico delle lotte che nel 1968 e negli anni successivi scuotevano la società e suscitavano speranze di profondo cambiamento. – ricorda Danilo Bonciolini. – Nel comune impegno politico e ideale costruimmo anche un rapporto di profonda amicizia. Nel 1971 aderimmo alla FGCI e quando io divenni responsabile di zona del movimento giovanile comunista, Luigi mi sostituì come segretario del circolo di Castelfranco”.

Negli anni ’80 fu anche consigliere comunale e assessore. Al momento dello scioglimento del Pci scelse Rifondazione Comunista, per la quale ricoprì anche l’incarico di responsabile di zona. Personaggio di una cultura che si faceva notare e dagli interessi più svariati, dal temperamento a volte difficile, dopo brevi studi di medicina, poi interrotti, ha insegnato in varie scuole elementari della provincia, in particolare a Staffoli, dove per anni ha ricoperto anche il ruolo di rappresentante sindacale. Un ruolo, quello di maestro, a cui è stato visceralmente devoto, preferendolo anche all’insegnamento alle scuole superiori cui sarebbe potuto passare soprattutto negli ultimi anni. «La predisposizione allo scherzo, un carattere spigoloso e intransigente lo portavano a volte a farsi qualche nemico. – aggiungono gli amici. – Ma Luigi era animato da grande generosità, un forte senso di insofferenza verso le ingiustizie e da una scelta coerente di stare sempre dalla parte dei più deboli». «Amava profondamente Agliati, la natura, gli amici, trovando in questi legami gioia e significato – il ricordo di don Holin D’Cruz, parroco di Palaia. – Dall’inizio della dialisi nel 2022 ha affrontato la malattia con coraggio, forza d’animo e fede nella vita». Lascia la moglie Daniela, il suocero, gli zii ed i parenti tutti. La salma è esposta presso la chiesa di Santa Maria, in Piazza della Repubblica a Palaia anche questa mattina. Le esequie avranno luogo questo pomeriggio alle 14,30 sempre nella chiesa palaiese. Seguirà l’inumazione nel piccolo cimitero di Agliati.