Al via Puliamo il Mondo a S. Croce con le scuole e Legambiente

E‘ partita lunedì la prima giornata del progetto Puliamo il mondo, sviluppato da Legambiente e dal comune con le scuole dell’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno. La prima giornata si è svolta a Staffoli, con i bambini della scuola Torello della Maggiore. I bambini delle quinte si sono impegnati a raccogliere ciò che la maleducazione degli altri ha lasciato nell’ambiente nel parco della Rimembranza e nel parcheggio attiguo. Alla fine gli studenti con le insegnanti hanno raccolto 3 sacchi di rifiuti indifferenziati. Dopodiché hanno apposto la targa “zona pulita”. A fornire i materiali tra cui sacchetti, guanti e tutto il necessario è stato il comune di Santa Croce sull’Arno e Legambiente.