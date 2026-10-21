A Santa Maria a Monte nasce ‘Sofia’, uno spazio per i giovani in difficoltà

Uno spazio dedicato ai ragazzi e alle famiglie in situazione di fragilità, per promuovere inclusione, autonomia e benessere. È il progetto Sofia, acronimo di Sostegno, Opportunità alle Famiglie, Inclusione e Autonomia, presentato lunedì 19 ottobre nella Sala Consiliare del Comune.

L’iniziativa si rivolge a minori preadolescenti e adolescenti seguiti dai servizi sociali. Le attività prenderanno il via a novembre, con un incontro settimanale rivolto a un gruppo di otto ragazzi. L’obiettivo è offrire occasioni di crescita, sostenere il percorso scolastico e prevenire situazioni di disagio attraverso attività educative e di socializzazione.

“Vogliamo offrire ai giovani occasioni concrete per impegnare il proprio tempo in attività positive, stare insieme, essere ascoltati e sviluppare le proprie capacità”, ha dichiarato la sindaca Manuela Del Grande, sottolineando anche l’importanza di contrastare fenomeni come bullismo e atti vandalici.