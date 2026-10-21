Liceo Checchi di Fucecchio: nuova palestra per un investimento da 1,4 milioni

La struttura polifunzionale è già a disposizione degli studenti e potrà ospitare anche le associazioni sportive

Una palestra moderna, accessibile e sostenibile a disposizione degli studenti e delle società sportive. È stata presentata oggi la nuova struttura del liceo A. Checchi, realizzata con un investimento di circa 1,4 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Firenze, con contributi della Regione Toscana e dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Alla visita erano presenti la sindaca metropolitana Sara Funaro, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e il consigliere metropolitano Nicola Armentano. Per l’occasione è stata scoperta anche una targa dedicata ad Anna Morini, storica insegnante di educazione fisica del liceo scomparsa lo scorso anno.

Già utilizzata dall’inizio dell’anno scolastico, la palestra permette agli studenti di svolgere le lezioni di scienze motorie direttamente nell’istituto. Il campo è attrezzato per pallavolo, basket e calcetto e la struttura è progettata per favorire l’inclusione delle persone con disabilità.