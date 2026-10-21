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Liceo Checchi di Fucecchio: nuova palestra per un investimento da 1,4 milioni
La struttura polifunzionale è già a disposizione degli studenti e potrà ospitare anche le associazioni sportive
Una palestra moderna, accessibile e sostenibile a disposizione degli studenti e delle società sportive. È stata presentata oggi la nuova struttura del liceo A. Checchi, realizzata con un investimento di circa 1,4 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Firenze, con contributi della Regione Toscana e dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Alla visita erano presenti la sindaca metropolitana Sara Funaro, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e il consigliere metropolitano Nicola Armentano. Per l’occasione è stata scoperta anche una targa dedicata ad Anna Morini, storica insegnante di educazione fisica del liceo scomparsa lo scorso anno.
Già utilizzata dall’inizio dell’anno scolastico, la palestra permette agli studenti di svolgere le lezioni di scienze motorie direttamente nell’istituto. Il campo è attrezzato per pallavolo, basket e calcetto e la struttura è progettata per favorire l’inclusione delle persone con disabilità.
L’impianto comprende una sala sportiva di circa 900 metri quadrati, gradinate con 45 posti a sedere e spogliatoi. Sono presenti anche pannelli solari e fotovoltaici per migliorare l’efficienza energetica.