A Fucecchio in scena “Donne, il silenzio dopo le parole”, spettacolo contro la violenza di genere

Fucecchio ospita lo spettacolo teatrale “Donne, il silenzio dopo le parole”, a cura di TheaLab, realizzato con il finanziamento della Regione Toscana e inserito nel Programma Antiviolenza della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Lo spettacolo – in programma domenica 25 ottobre alle 21 al Teatro Pacini di Fucecchio e col patrocinio dell’ente comunale – prende forma a partire dal lavoro di un gruppo composto prevalentemente da giovani donne, le cui riflessioni, esperienze e testimonianze diventano parte integrante della rappresentazione. A queste si affiancano fatti di cronaca e monologhi adattati per la scena, in un percorso che trasforma le storie vissute in materia teatrale e invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra esperienze personali e narrazione collettiva.