Palio di Fucecchio 2027, definite le date delle Corse di Primavera

Si è svolto l’incontro tra il consiglio d’amministrazione dell’Associazione Palio delle Contrade, presieduto da Nicolò Cannella, e i capitani delle 12 contrade, che hanno stabilito le date delle due Corse di Primavera in preparazione del 46esimo Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, in programma nella Buca del Palio il 23 maggio 2027.